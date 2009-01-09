Як очистити організм після світкового застілля

Новорічні свята - не тільки багато радості і спілкування, але багато їжі та алкоголю, що на здоров`ї не позначитися не могло. Як собі зарадити?

На майбутнє, радять дієтологи, не об`їдайтеся. А поки...

• Переходьте на звичний режим харчування поступово, інакше можуть виникнути серйозні проблеми із здоров`ям. Організм вже випробував один стрес у вигляді жирних блюд і калорійних салатів з майонезом. Унаслідок всього цього печінка і підшлункова залоза працюють з перевантаженням, переробляючи жири і вуглеводи. Крім того, підточують і без того ослаблених людей продукти розщеплення алкоголю.

• Краще перейти на 5-разове харчування, їсти часто, але мало. Потурбуйтеся про організм, який вже розтратив вітамінний запас, зроблений восени зокрема з прицілом на нейтралізацію токсинів і шлаків, що утворилися через нестримне споживання алкоголю, жирної і гострої їжі.

• Більше пийте підкисленої рідини, наприклад, чай з лимоном і зелений чай, які сприяють розщеплюванню жиру, що накопичився в організмі.

• Варто скоротити і споживання солі.

• Фахівці вважають не зайвим "почистити" організм активованим вугіллям або блакитною глиною, їсти якомога більше сирих овочів, особливо капусти, моркви і буряка, почастіше вживати каші - вівсяну і гречану.

• Можна провести вітамінну атаку: оскільки продукти розпаду алкоголю і нікотин "з`їдають" вітамін С, підвищені дози аскорбінової кислоти - 4-5 драже можна приймати до чотирьох разів на день після їжі протягом тижня. Рекомендуються і полівітаміни або вітамінно-мінеральні комплекси.

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