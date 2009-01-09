Мешканцям Землі бракуватиме харчів

Через зміни клімату більшій частині населення Землі загрожує брак продуктів харчування. Як наголошується в опублікованому дослідженні, проведеному науковцями університету у Вашингтоні, причиною такого розвитку є як глобальне потеплення, так і викликаний ним дефіцит прісної води.

Очікується, що урожай рису у тропічній зоні скоротиться на 20-40%. Зараз у тропічних і субтропічних регіонах проживає приблизно три мільярди людей. Сюди входить південна Індія, південний Китай, велика частина Австралії і Африки, а також південь Сполучених Штатів Америки, північна Аргентина і північна Бразилія.

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