Питання збереження життя та здоров’я військовослужбовців ЗСУ

Завтра, 10 січня, о 12.00, у Центральному будинку офіцерів ЗС України (м.Київ, вул. Грушевського, 30/1, аудиторія 118) відбудеться брифінг на тему “Збереження життя та здоров’я військовослужбовців у Збройних Силах України. Профілактика порушень статутних правил між ними”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, у брифінгу візьмуть участь начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал-майор Федір МАКАВЧУК та перший заступник начальника Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України полковник Володимир КОТВІЦЬКИЙ.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18.00 9 січня за телефоном прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України: 245-44-01 та 8 (095) 834-03-30.