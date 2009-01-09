У Криму через отруєння чадним газом загинула дитина

Сімферополь. 9 січня. УНІАН. У Сакському районі Криму внаслідок отруєння чадним газом загинув хлопчик, 2006 року народження. Ще двоє людей госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні через несправність димаря печі.

З діагнозом «отруєння чадним газом» жінка, 1983 року народження, і дівчинка, 2005 року народження, були доставлені в лікарню. Стан потерпілих – тяжкий, зазначили в МНС.