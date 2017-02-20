ООН відправила жителям окупованих територій Донбасу понад 130 тонн гуманітарної допомоги

ООН відправила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 130 тонн гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території проїхали 14 вантажних автомобілів від Всесвітньої продовольчої програми ООН, Представництва верховного комісара ООН у справах біженців. Читайте такожВсесвітня продовольча програма ООН продовжить надавати допомогу людям, які постраждали через війну на Донбасі Автомобілі перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори загальною вагою понад 133 тонни.

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