У МОЗ відновили роботу групи експертів з питань імунопрофілактики

Як повідомили УНІАН у МОЗ, днями відбулося установче засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України. Роботу органу відновили після зміни його складу.

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У ході заходу було визначено цілі, завдання та функції НТГЕІ, права та обов’язки членів, регламент роботи. Серед функцій групи: формування обґрунтованих стратегій боротьби з вакцинокерованими хворобами, моніторинг програми імунізації з оцінкою кількісних показників, збір та аналіз даних для вироблення національної політики імунізації.

Учасники технічної групи експертів з питань імунопрофілактики за потреби можуть залучати колег з інших сфер, що сприятиме створенню міжвідомчих зв'язків.

Серед мінімальних вимог до групи: офіційно затверджені функціональні обов'язки; правова або адміністративна основа; основні члени представляють такі галузі знань: імунологія, громадське здоров'я, епідеміологія, інфекційні захворювання, педіатрія, медицина, економіка охорони здоров'я; засідання групи відбуваються не рідше ніж раз на рік із завчасним поширенням порядку денного та інформаційних матеріалів; декларування конфлікту інтересів учасників.

Подібні органи вже успішно працюють у світі, тому й Україна йде цим шляхом, зазначили у МОЗ.