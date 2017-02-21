Україна - на 4-му місці у світі за кількістю лікарняних ліжко-місць

Як повідомили УНІАН в МОЗ, Україна є четвертою в світі за кількістю лікарняних ліжок на людину - 879 на 100 тис. населення.У країнах ЄС в середньому – 527,4 на 100 тис. населення.

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У відомстві також поінформували, що наша країна на другому місці, після Росії, за середнім рівнем тривалості госпіталізації - 11,8 днів, в ЄС – 8,08 днів.

У МОЗ підкреслили, що більшість медичних закладів в Україні – це малопотужні та малозавантажені лікарні, які мають зношені основні фонди та застаріле технічне оснащення.

Чиновники МОЗ вважають, що ситуацію можна виправити шляхом створення госпітальних округів. Госпітальні округи створять як функціональні об’єднання лікарень, розташованих на визначеній території. Межі цієї території і, відповідно, склад кожного округу, пропонуватиме обласна державна адміністрація (ОДА). А остаточний перелік округів затверджуватиме уряд. При цьому ОДА мають виходити з критеріїв формування округу, встановлених Постановою КМУ («Порядок утворення госпітальних округів»).

Критерії формування округу затверджує уряд. Вони є суто технічними: округ повинен мати такі межі і такий набір закладів, щоб у перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну мережу, а саме наявність принаймні однієї лікарні інтенсивного лікування (першого чи другого рівня); у разі наявності лікарні другого рівня – охоплення території з населенням мінімум 200 тис. осіб, а у разі наявності лише лікарні першого (базового) рівня – 120 тис. осіб; можливість доїзду до лікарні інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за 60 хв.

Як наголосили у МОЗ, госпітальний округ не є окремим рівнем виконавчої влади, окремою юридичною особою чи суб’єктом господарювання. Госпітальний округ – це інструмент співробітництва громад.

Після формування меж округів розпочнеться поступова їх розбудова у співпраці з місцевою владою. У 2017-му місцевим радам кожного округу (районним, міським (міст обласного значення), ОТГ) запропонували створити спільний майданчик для координації рішень та розробки спільної позиції щодо майбутнього округу – Госпітальну раду. До неї увійдуть представники кожного міста обласного значення, району та ОТГ госпітального округу пропорційно до чисельності їхнього населення.

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Госпітальна рада формує план розвитку госпітального округу, аби зрозуміти реальне завантаження та розподіляє функції – спрямовує потік до лікарні, де є фахівець та обладнання. Все це також передбачає поліпшення транспорту та доріг на території громади – у першу чергу тих, що ведуть до лікарень. Далі йде оцінка ресурсів та інвестиційних потреб.

Ради госпітального округу повинні будуть розробити багаторічний план розвитку округу. В тому числі обрати перелік перспективних закладів вторинної допомоги, які вирішать розвинути до рівня Рамкових вимог МОЗ. Вибиратимуть перспективні заклади на основі маршрутів пацієнтів у межах округу, демографічних показників. Це дозволить визначити очікуване навантаження на кожен із закладів у майбутньому. Іншими словами, оберуть ті заклади, до яких є сенс переспрямувати потік пацієнтів з точки зору медичної ефективності.

Після створення на місцях Госпітальних рад розпочнеться процес впорядкування стаціонарної мережі згідно з критеріями, розробленими МОЗ.