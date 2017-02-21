В Україні проживає понад 42 млн людей - Держстат
Чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.
У 2016 році, за даними Держстату, в Україні народилося 397 тис. дітей, тоді як за підсумками 2015 року цей показник становив 411,8 тис. Приріст населення у 2016 і 2015 роках був від’ємним – 176 тис. і 168,8 тис. осіб відповідно. Водночас число іммігрантів перевищило кількість емігрантів на 10,6 тис. у 2016 році, у 2015 році цей показник становив 14,2 тис.
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У повідомленні Держстату зазначається, що дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.
Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.
Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Варто зазначити, що Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.