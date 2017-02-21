В Україні проживає понад 42 млн людей - Держстат

У 2016 році, за даними Держстату, в Україні народилося 397 тис. дітей, тоді як за підсумками 2015 року цей показник становив 411,8 тис. Приріст населення у 2016 і 2015 роках був від’ємним – 176 тис. і 168,8 тис. осіб відповідно. Водночас число іммігрантів перевищило кількість емігрантів на 10,6 тис. у 2016 році, у 2015 році цей показник становив 14,2 тис.

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У повідомленні Держстату зазначається, що дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Варто зазначити, що Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.