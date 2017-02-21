В Україні щороку інфаркт міокарда діагностують у понад 40 тисяч осіб - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський сьогодні під час засідання уряду.

Читайте такожВ Україні планують створити мережу кардіоцентрів для лікування інфарктів

"На сьогодні в Україні ми маємо щорічно понад 40 тис. пацієнтів, у котрих трапляється інфаркт міокарда. 16 тисяч з них потребують невідкладної ангіографії та стентування" - сказав він.

За його словами, в 2015 році в Україні було виконано лише 5,3 тис. невідкладних стентувань, в 2016 - понад 6 тис.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні, 21 лютого, схвалив рішення про створення кардіо-судинних центрів по всій країні.