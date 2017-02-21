В Україні щороку інфаркт міокарда діагностують у понад 40 тисяч осіб - МОЗ
12:51, 21 лютого 2017Країна
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В Україні щороку інфаркт діагностують у понад 40 тис. людей.
16 тисяч хворих із серцево-судинними хворобами потребують невідкладної ангіографії та стентування / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський сьогодні під час засідання уряду.
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"На сьогодні в Україні ми маємо щорічно понад 40 тис. пацієнтів, у котрих трапляється інфаркт міокарда. 16 тисяч з них потребують невідкладної ангіографії та стентування" - сказав він.
За його словами, в 2015 році в Україні було виконано лише 5,3 тис. невідкладних стентувань, в 2016 - понад 6 тис.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні, 21 лютого, схвалив рішення про створення кардіо-судинних центрів по всій країні.
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