Кабмін схвалив рішення щодо створення в Україні мережі кардіоцентрів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання» схвалена під час засідання уряду.

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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що документ розроблено МОЗ для визначення механізму надання 150 млн грн субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання.

«Це є лише одна складова в цілій системі змін», – сказала вона.

Супрун уточнила, що програмою передбачено розвиток превентивної медицини та системи відшкодування коштів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які можуть лікуватися амбулаторно.

«Третє – це підсилення первинної ланки, щоби ми могли мати раннє виявлення захворювань. Четверте – це госпітальні округи, де ми визначаємо лікарні інтенсивного лікування, де будуть розташовані ангіографічні центри. Й останнє – це навчання лікарів», – продовжила вона.

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Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що впровадження цієї програми надасть можливість врятувати, мінімум, на 3 тис. українських громадян більше щороку.

Уряд України планує завершити реформу охорони здоров'я до 2020 року. В МОЗ зазначали, що межі та склад госпітальних округів мають визначатись таким чином, щоб жителі мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу. Адміністративним центром госпітального округу є населений пункт із населенням понад 40 тис. осіб, у якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Зона обслуговування госпітального округу визначається часом доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентною радіусу зони обслуговування 60 км.