Німеччина виділить додатково 4,5 млн євро для переселенців з Донбасу

Про це УНІАН поінформували у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства ФРН в Україні.

Читайте такожЄС додатково виділяє 18 млн євро на гуманітарну допомогу українцям з Донбасу

"Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення щодо надання фінансового сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні до середини 2019 року і виділяє для цих цілей подальші 4,5 млн євро. DRK зі свого боку додатково робить власний внесок у розмірі 285 тис. євро. За останні два роки федеральний уряд уже надав заходам DRK з екстреної допомоги особливо потребуючим такої допомоги групам населення в Харківській області підтримку в розмірі 2,6 млн євро. При реалізації своїх проектів гуманітарної допомоги DRK тісно співпрацює з партнерською організацією – Українським Червоним Хрестом. Обидві організації мають багаторічну історію співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні проживає від 800 тисяч до мільйона внутрішніх переселенців - ООН

"Цільовою групою є найбільш постраждалі від конфлікту внутрішньо переміщені особи в Харківській області, здебільшого люди похилого віку, інваліди, одинокі матері/батьки та багатодітні сім’ї", - сказано у повідомленні.

Загалом вказаними заходами охоплено щонайменше 5 тис. осіб.