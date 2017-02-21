Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо держконтролю якості харчових продуктів

Як зазначив голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Петро Юрчишин, доповідаючи по законопроекту, метою даного документа є гармонізація законодавства України з регламентами і директивами Європейського Союзу у сфері контролю за якістю та безпекою вітчизняних продуктів харчування.

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«Прийняття даного законопроекту дасть змогу побудувати в Україні європейську систему контролю за якістю продуктів і розширити експортні можливості українських виробників», - сказав він.

Законопроект визначає повноваження органів і систему державного контролю у зазначеній сфері, правила держконтролю продукції тваринного походження (свіжого м'яса, сирого молока, морепродуктів), а також контролю за імпортованими в Україну харчовими продуктами і кормами.

«Держконтроль імпортованих продуктів тваринного походження здійснюватиметься на спеціально обладнаних місцях на державному кордоні України, а не на внутрішніх митницях, як це відбувається сьогодні. Це дасть змогу нам уникнути ввезення небезпечних продуктів в Україну і заощадити на їх утилізації», - зазначив Юрчишин.

Він додав, що до тексту даного документа надійшло 97 поправок, з яких не було враховано всього 10.

Текст даного законопроекту підтримали такі профільні аграрні асоціації як Аграрний союз, «Український клуб аграрного бізнесу», Всеукраїнська аграрна рада, а також асоціації свинарів, птахівників і виробників молока.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року Верховна Рада прийняла законопроект №0906 «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпеку і якість харчових продуктів та кормів, здоров'я та благополуччя тварин» у першому читанні.

Контроль за якістю харчової продукції в Україні здійснює Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, яку було створено на базі ліквідованих Державної сільськогосподарської інспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби. Центральний апарат Держпродспоживслужби офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року. Початок роботи територіальних органів відбувся пізніше, в квітні. Однак, за даними прес-служби відомства, станом на 1 лютого 2017 року лише 40% його територіальних органів завершили процедуру реорганізації.