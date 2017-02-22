Ситуація щодо грипу в Україні: у жодному регіоні епідемпоріг не перевищено

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 459,6 на 100 тисяч населення, що на рівні минулого тижня, та менше за 5 сезонів спостереження.

Читайте такожЦього року сезонний грип прийшов в Україну раніше - МОЗ

Госпіталізовано 5 945 осіб – 3 % від захворілих.

На поточному тижні летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (875,8), найменший – у Тернопільській (283,8 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений; темп приросту захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років залишився на рівні попереднього тижня.

Проведено 282 дослідження зразків матеріалу від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 35,9 % випадках отримані позитивні результати. Серед виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують віруси парагрипу (42,1 %), також визначені РС-віруси (39,5 %), аденовіруси (18,4 %).

З початку епідемічного сезону методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) досліджено 3 187 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед яких у 41,1 % визначено РНК вірусу грипу.

Протягом звітного тижня в Львівській, Одесській, Хмельницькій та Черкаській областях при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусу грипу типу А. В поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А(H3) сезонний, частка якого дорівнює 70,9 %.

Читайте такожСиропи проти кашлю шкодять дітям у віці до 4 років - лікарі

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 105 642 особи, що становить 0,3 % від загальної кількості населення країни. Серед всіх щеплених частка дітей становила лише 19 %. Із загальної кількості осіб із груп епідеміологічного та медичного ризику (8,6 млн.) було вакциновано лише 0,9 %.