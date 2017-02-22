Парламент рекомендує РНБО розглянути питання про дотримання прав дітей в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосував 231 народний депутат із 295 зареєстрованих у сесійній залі.

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Згідно з рекомендаціями, Раді національної безпеки та оборони України рекомендується розглянути на своєму засіданні питання про дотримання прав дітей в Україні.

Верховній Раді рекомендовано прискорити розгляд низки проектів законів, зокрема щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях, а також щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.

Кабінету міністрів рекомендується, зокрема створити Міністерство у справах сім'ї та дітей.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.