Причин, що викликають зниження рівня гемоглобіну і, як наслідок цього, розвиток анемії, є чимало. Це і прийом певних лікарських препаратів, і різні вірусні інфекції, і надмірні фізичні навантаження, і нормальні фізіологічні особливості жіночого організму.

Проте найбільш поширеною причиною анемії є недостатність надходження в організм основних компонентів, необхідних для синтезу гемоглобіну. Як це не дивно звучить у наш час, але багато людей попросту не доїдають. І причиною недоїдання є зовсім не крайня бідність, як було б логічне припустити. Причина криється в популярності різних дієт і поголовному захопленні вегетаріанством. Сучасний стандарт здорового cпособу життя диктує постійну необхідність занять спортом і відмова від м`яса, жирів і вуглеводів. В результаті сотні тисяч молодих людей і дівчат елементарно не доїдають і при цьому вимотують свій організм непосильними фізичними навантаженнями. Підсумок плачевний - анемія.

Сьогодні анемія займає 38-е місце серед найпоширеніших захворювань на Землі. Численні адепти здорового способу життя замість відмінного самопочуття одержують анемію.

Які ж симптоми анемії?

Оскільки при анемії в організмі спостерігається істотна нестача гемоглобіну, що є ключовим компонентом дихального ланцюга, органи і тканини людини страждають від кисневого голодування. Очевидно, що симптоми у анемії важкі. Вже при легких стадіях анемії мають місце:

- блідість;

- сухість і розтріскування шкіри;

- ламкість нігтів.

У міру того, як захворювання прогресує, з`являються наступні симптоми:

- хронічна втома;

- «мушки» перед очима;

- розлади травлення (зниження апетиту, печія);

- болі в м`язах і суглобах;

- запаморочення;

- непритомність.

Подальше зниження рівня гемоглобіну веде до ураження життєво важливих органів.

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