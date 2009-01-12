На Житомирщині вдалося знизити малюкову смертність

На Житомирщині вдалося досягнути зниження малюкової смертності з 11,3 % у 2006 році до 8,4% у 2008-му.

Про це УНІАН повідомили у прес-служби Житомирської облдержадміністрації.

За словами начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації Олександра ТОЛСТАНОВА, за останні два роки завдяки покращенню надання медичних послуг в області на 3% поменшало випадків смертності малюків.

"Постійно удосконалюється медичне забезпечення жіночого та дитячого населення області. Налагоджено міжсекторальну взаємодію з управліннями та відомствами, що опікуються дітьми, і таким чином вдалося досягнути зниження малюкової смертності з 11,3% у 2006 році до 8,4% у 2008 р.", - наголосив О.ТОЛСТАНОВ.

За його словами, покращилась забезпеченість дитячих реанімаційних відділень обласної дитячої лікарні та обласного центру охорони здоров’я матері та дитини сучасною дихальною апаратурою. На вирішення цієї проблеми з обласного бюджету впродовж останніх 3 років виділено близько 5 млн. грн. В обласній дитячій лікарні відремонтовано відділення патології новонароджених та педіатрії недоношених, продовжується реконструкція відділення реанімації для новонароджених.