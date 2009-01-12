Двері в пологових будинках розширили через огрядних жінок

Більшість британських пологових відділень розширили дверні отвори для того, щоб приймати породіль з надмірною вагою, пише газета The Daily Mail.

Такий захід був викликаний тим, що останнім часом у Великій Британії значно збільшилася кількість вагітних жінок, які мають ожиріння. На національній конференції акушерів, яка відбулася минулого тижня в Британській бібліотеці, представники провідних клінік, а також більш ніж 30 пологових відділень Лондона визнали, що розширили дверні отвори, в середньому, на 10 сантиметрів.

Акушер Джо Моддер (Jo Modder), співробітниця державного фонду CEMACH (Confidential Enquiry Into Maternal And Child Health), який вивчає проблеми материнства, заявила, що в деяких британських лікарнях навіть були випадки, коли народжуючих жінок не могли помістити в палату - саме через вузькі двері.

На конференції стало відомо, що загальні витрати британських лікарень на розширення отворів, а також на придбання спеціальних "посилених" ліжок, здатних витримувати вагу до 250 кілограмів, склали приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 72 мільйонів доларів США).

За даними медиків, майже у 50 відсотків породіль у Великій Британії діагностується ожиріння. Особливо високий відсоток огрядних породіль у Ліверпулі, Глазго й Лондоні. Фахівці фонду CEMACH ставлять діагноз "ожиріння" вагітній, якщо вага її тіла перевищує 100 кілограмів, або якщо індекс маси тіла (BMI) є вищим за 35 (пропорція маси тіла до квадрата зросту).

Лента.ру