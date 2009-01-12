Меню для довгожителів

Перелік продуктів, що сприяють омолоджуванню організму, склали учені університетів США і Євросоюзу. Як повідомляється, складений список грунтується на результатах досліджень клітин людського організму.

Як стало відомо, до Меню молодості увійшли потужні антиоксиданти - чорний шоколад, чай і кава. Вони багаті на поліфеноли, які відновлюють уражені клітини.

Також в перелік продуктів потрапили: яблука, чорна смородина, чорниця, броколі, черешня, помідори, апельсини і хліб з висівками. Після проведених досліджень учені підкреслюють: м`ясо, риба, молоко і злакові дають організму пожівні елементи.

У свою чергу, овочі і фрукти мають біохімічні складові, які подовжують життя.

5.ua