Вінниччина: у 2008 на будівництво лікарень витрачено 24 млн. грн.

У 2008 році на будівництво та реконструкцію закладів охорони здоров’я Вінницької області було спрямовано 24,2 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні економіки Вінницької ОДА.

Згідно з повідомленням, у 2008 році проводилось будівництво 20 об’єктів охорони здоров’я за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток на суму 21,0 млн. грн. та обласного бюджету на суму 4,2 млн. грн. Серед основних робіт, що проводились у 2008 році – це реконструкція обласної лікарні ім. М.І.Пирогова з будівництвом хірургічного корпусу на 240 ліжок, будівництво акушерського корпусу Бершадської центральної районної лікарні, реконструкція Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, реконструкція обласного Могилів-Подільського протитуберкульозного диспансеру.

Протягом 2008 року створено 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ) на базі ФАПів. На даний час функціонує 251 заклад, що становить 88,2% від усіх амбулаторно-поліклінічних закладів області.

В 2008 році було додатково виділено з обласного бюджету 13,6 млн. грн., в тому числі обласній лікарні ім. М.І.Пирогова 2,1 млн. грн. на придбання обладнання для відділення гемодіалізу і завершення капітального ремонту урологічного, гінекологічного, гематологічного та судинного відділень, обласній дитячій лікарні – 2,6 млн. грн. на придбання інкубатору для інтенсивного виходжування недоношених дітей, дитячого відеофіброгастроскопу і портативного цифрового ультразвукового апарату, а також на капітальний ремонт відділення для недоношених дітей і патології новонароджених; реанімаційного для новонароджених, нейрохірургічного відділення обласній психоневрологічній лікарні ім. академіка О.І.Ющенка – 1,0 млн. грн. На придбання обладнання і проведення капітального ремонту неврологічного відділення; обласному онкологічному диспансеру – 0,6 млн. грн., обласному протитуберкульозному та ендокринологічному диспансеру по 0,5 млн. грн., обласному бюро судово-медичної експертизи – 0,06 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році виконано будівництво та реконструкція на 19 об‘єктах на загальну суму 17,6 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 13,14 млн. грн. та обласного бюджету - 4,42 млн. грн.