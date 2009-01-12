У Києві затримано провізора аптеки за збут трамадолу

Співробітники столичного відділу боротьби з економічною злочинністю затримали провізора однієї з аптек, яка незаконно збувала трамадол.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України, у провізора було вилучено 176 капсул трамадолу, 57 капсул паратралу, який також містить трамадол, і кошти, отримані від продажу наркомісних препаратів.