У Києві затримано провізора аптеки за збут трамадолу
11:33, 12 січня 2009Країна
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Вилучено гроші та ліки
Співробітники столичного відділу боротьби з економічною злочинністю затримали провізора однієї з аптек, яка незаконно збувала трамадол.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України, у провізора було вилучено 176 капсул трамадолу, 57 капсул паратралу, який також містить трамадол, і кошти, отримані від продажу наркомісних препаратів.
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