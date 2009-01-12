На Тайвані заборонили курити у громадських місцях

Важкі часи настали для курців на Тайвані. Відтепер новий закон забороняє їм запалювати сигарету практично у всіх громадських місцях.

Любителям тютюну доведеться утриматися від своєї звички в ресторанах, готелях, аеропортах, офісних будівлях, караоке-барах і інтернет-кафе, не говорячи вже про лікарні і учбові заклади. Порушникам загрожує штраф в розмірі до 300 доларів США.

Нововведення, що також передбачає збільшення ставки податку на тютюнову продукцію, викликало запеклу полеміку в тайваньському суспільстві, де кожен п`ятий - завзятий курець.

В той же час, як підкреслює МОЗ, щорічно від раку легенів і інших "нікотинових" хвороб гинуть 20 тис. жителів китайського острова. Якщо не прийняти екстрених заходів по обмеженню куріння, то до 2020 року цей фатальний показник може зрости більш ніж втричі, прогнозують фахівці.

ami-tass.ru