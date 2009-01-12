Єхануров припинив діяльність дитячого оздоровчого табору

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ №665 “Про припинення діяльності державного підприємства Міністерства оборони України “Дитячий оздоровчий табір “Омега”, розташованому в місті Севастополь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, кінцевою метою, яку планується досягти виданням наказу, є припинення діяльності державного підприємства Міноборони “Дитячий оздоровчий табір “Омега” шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря – товариства з обмеженою відповідальністю “Острів “Омега”, яке стає правонаступником прав та обов’язків підприємства відповідно до договору оренди.

У документі також визначено склад комісії з припинення діяльності державного підприємства Міноборони “Дитячий оздоровчий табір “Омега” та поставлені завдання щодо проведення організаційних заходів з реорганізації підприємства.

Впровадження положень наказу створить належні умови для орендних відносин між вищезазначеними суб’єктами господарювання, Міністерством оборони України та Фондом майна Автономної Республіки Крим у відповідності з вимогами чинного законодавства України, зазначається в повідомленні.