Неприпустимо розголошувати будь-яку інформацію про дитину - Лутковська

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Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, ув зверненні акцентовано увагу на тому, що на офіційній сторінці Національної поліції було повідомлено про виявлення Департаментом кіберполіції у соціальних мережах небезпечних груп, у яких дітей доводять до самогубства, а також були розміщені облікові записи дітей в одній із соцмереж.

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У цьому зв’язку уповноважений наголошує, що обробка та поширення інформації про особу має здійснюватися в рамках чіткого дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Так, відповідно до частини шостої статті 6 та статті 14 цього закону, не допускається обробка та поширення даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, враховуючи ту обставину, що розміщена на сайті Національної поліції інформація стосується дітей, уповноважений звертає увагу, що, відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може завдати їй шкоди, без згоди законного представника дитини забороняється.

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«З огляду на вказане, вважала б за необхідне вказати на можливість забезпечення органами Національної поліції права дітей на охорону життя та здоров’я не шляхом оприлюднення списків, а шляхом налагодження чіткої взаємодії між територіальними органами Національної поліції, службами у справах дітей, Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управліннями освіти щодо забезпечення індивідуальної роботи з батьками конкретних дітей за місцем їх проживання та самими дітьми», – зазначила у зверненні уповноважений.

Водночас Лутковська наголосила на необхідності приділяти особливу увагу розслідуванню фактів самогубства дітей.