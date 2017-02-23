Затверджено порядок використання коштів для лікування українців за кордоном

Цей порядок впорядковує механізм використання коштів, передбачених МОЗ у держбюджеті на 2017 рік за бюджетною програмою для лікування громадян України за кордоном.

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Бюджетні кошти використовуватимуться для покриття витрат, пов’язаних з направленням громадян України на лікування за кордон за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України. Направлення за кордон – це винятковий захід для громадян України, захворювання яких не лікується в закладах охорони здоров’я України, незалежно від віку, статі, соціального походження, місця проживання та інших ознак.

Бюджетні кошти спрямовуються на лікування за кордоном громадян України і можуть включати вартість лікування, діагностики (як частини лікувального процесу), відшкодування вартості переїзду хворого, а також (за рішенням Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон) однієї супроводжуючої особи до місця лікування та його повернення та сплати банківських послуг.

Нагадаємо, що згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2017 рік» МОЗ передбачено видатки загального фонду за бюджетною програмою для лікування громадян України за кордоном у сумі 203948,9 тис. грн.