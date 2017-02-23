Україна закуповуватиме ліки проти гепатиту С за найнижчими в Європі цінами

Як повідомили УНІАН у МОЗ, в рамках угоди встановлять максимальну ціну на препарати від гепатиту С, які закуповуватиме держава у компанії Gilead. Відтак, упаковка препарату «Совалді» коштуватиме 250 доларів США, а препарату «Харвоні» – 300 доларів. Фактично, одні з найнижчих цін в Європі запропоновані компанією в рамках глобальної Програми доступності ліків (Global Access Program), до якої Україну включили в липні 2016 року.

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Мета програми – забезпечити всіх пацієнтів доступом до інноваційних препаратів для лікування гепатиту C та інших небезпечних для життя хвороб.

За даними МОЗ України, на обліку зареєстровано 46 883 пацієнтів, які хворіють на гепатит С. З них лікування коштом держави отримує 1 404 людини – це лише 3% пацієнтів. Утім, враховуючи відсутність масштабного скринінгу, експерти вважають, що статистика захворюваності на гепатит С значно більша та становить понад 3 мільйони осіб, а це близько 7–8% від населення України.

У відомстві зазначили, що за допомогою противірусних препаратів можливо вилікувати 90% людей з інфекцією гепатиту С, проте доступ до лікування у світі лишається на низькому рівні.

Препарат “Совалді” уже доступний в аптеках за ціною 10 250 гривень, тоді як наявний на ринку генерик коштує 15 001.