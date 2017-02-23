ВООЗ пропонує план дій для прискорення ліквідації кору й краснухи у країнах Європейського регіону

Як повідомили УНІАН у МОЗ, українські фахівці погоджуються з необхідністю реалізації запропонованих заходів і готові до активних дій. Україна – одна з 14 країн Європейського регіону, де кір та краснуха залишаються поширеними.

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Керівник групи з прискореного контролю за захворюваністю Європейського регіонального бюро ВООЗ Патрік О'Коннор зазначив, щоб досягти й підтримувати високий рівень охоплення вакцинацією, слід враховувати низку чинників. Зокрема не допускати фізичної відсутності вакцин не тільки в країні, але й у закладах, де проводять щеплення.

Важливо інформувати про дію та якість вакцин. Слід запобігати втраті довіри до вакцин, вакцинації та органів охорони здоров'я, щоб не виникало відмов від вакцин.

Європейська регіональна комісія перевірки стану ліквідації кору й краснухи у своїй щорічній доповіді зазначає, що 37 з 53 держав-членів у регіоні (70%) перервали ендемічний стан зараження кором у кінці 2015 року, і 35 з них (66%) також перервали ендемічний стан зараженням краснухою.

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Регіональний комітет з контролю та ВООЗ продовжують надавати національним органам охорони здоров'я в усьому регіоні політичну, технічну та інформаційно-просвітницьку підтримку.