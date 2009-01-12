Учені знайшли спосіб відключати процес ожиріння

Учені виявили у мишей фермент, "вимкнення" якого методами генної інженерії дозволяло тваринам зберігати нормальну вагу, незважаючи на те, що вони харчувалися їжею з високим вмістом жиру і були генетично схильними до ожиріння. Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті журналу Nature Medicine.

"Ми відкрили у жирових клітинах новий фермент, який є ключовим регулятором жирового обміну і маси тіла, виявили багатообіцяючі шляхи для пошуку засобів лікування проти ожиріння", - говорить провідний автор дослідження, професор університету Берклі в Каліфорнії Хэй Сук Сул (Hei Sook Sul). Його слова наводяться у повідомленні університету.

Автори статті виявили фермент - специфічну для жирової тканини фосфоліпазу A2 (AdPLA), - який запускає ланцюжок процесів, що збільшують кількість молекул простагландину Е2 (PGE2). Цей простагландин пригнічує розщеплення жиру.

У експерименті миші, у яких був "вимкнений" ген, відповідальний за вироблення AdPLA, порівнювались із контрольною групою нормальних мишей.

У віці близько трьох тижнів всім мишам давали необмежену кількість дуже жирної та смачної їжі. Наявність або відсутність ферменту не вплинуло на апетит, тому що обидві групи тварин з`їдали однакову кількість їжі. Однак у міру дорослішання мишей розбіжності у швидкості набору ваги ставало очевидним.

У віці 64 тижнів - вік початку старіння у лабораторних мишей - тварини, позбавлені ферменту AdPLA, важили у середньому 39,1 грам (вага типова для мишей, що знаходяться на дієті з низьким вмістом жиру), водночас, як контрольні миші важили майже у два рази більше - 73,7 грамів.

Учені перевірили також, чи може відсутність AdPLA запобігти генетично обумовленому ожиріння у мишей.

Вони порівняли мишей, у яких відсутній гормон лептин, який відповідає за відчуття насичення, з тваринами, у яких не було і лептину, і ферменту AdPLA. Миші з дефіцитом лептину відрізняються сильною ненажерливістю, з`їдають на день у два-три рази більше їжі, ніж нормальні миші, і у них дуже швидко розвивається ожиріння.

У експерименті "безлептинові" миші з`їдали у середньому 5 грамів їжі в день, одночасно, як миші у яких був відсутній і лептин, і фермент AdPLA з`їдали 7,5 грамів. Нормальні миші з`їдають у середньому 2-3 грами їжі в день. У віці 17 тижнів миші з першої групи важили 75 грамів, водночас, як гризуни з другої групи - менше 35 грамів.

Дослідники встановили, що рівень ферменту AdPLA збільшувався після їжі, перешкоджаючи розпаду жиру, і знижувався під час голодування, сприяючи розщепленню жиру. Вони також встановили, що рівень AdPLA був вищим у мишей з ожирінням.

РИА Новости