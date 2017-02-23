Затверджено положення про Уповноваженого з прав осіб з інвалідністю
Кабінет Міністрів на своєму засіданні 21 лютого затвердив Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та вніс зміни до своєї постанови від 3 січня 2013 р. № 5.
Проект відповідного акта було розроблено Мінсоцполітики. Згідно з прийнятим Урядом рішенням основними завданнями Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю є сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та підготовка в установленому порядку пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та причин і умов, що спричинили їх виникнення; сприяння забезпеченню інформування громадськості про права осіб з інвалідністю.
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Окрім іншого, Урядовий уповноважений бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Для цього збільшено штатну чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, у тому числі апарату прем’єр-міністра України.