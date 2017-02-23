Географічні межі округу пропонує місцева влада - МОЗ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, госпітальні округи створюються для впорядкування мережі медзакладів, які надають людям спеціалізовану медичну допомогу.

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В кожному госпітальному окрузі буде принаймні одна лікарня інтенсивного лікування, оснащена всім необхідним обладнанням, щоб надавати спеціалізовану медичну допомогу цілодобово. Відстань до цієї лікарні має бути такою, щоб людина змогла доїхати туди максимум за годину.

Також госпітальний округ має охоплювати принаймні 120 тисяч населення. І це єдині вимоги, які висуває МОЗ до формування госпітальних округів.

Всі інші питання вирішують громади: якою має бути мережа медичних закладів в госпітальному окрузі, які лікарні варто перепрофілювати, а які медзаклади додатково створити, як пацієнти зможуть до них доїхати, які дороги для цього потрібно відремонтувати чи побудувати. Центральна влада в цей процес не втручається.