МОЗ: відповідальність за невиплату зарплат лікарям лежить на місцевій владі

Міністерство охорони здоров’я покладає на органи місцевого самоврядування відповідальність за затримку виплати зарплати у бюджетній сфері, зокрема, лікарям та молодшому медичному персоналу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, у зв’язку з повідомленнями, що надходять з деяких регіонів України стосовно несвоєчасної виплати зарплат лікарям та молодшому медичному персоналу, Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ повідомляє, що кошти, передбачені державним бюджетом на 2008 рік, перераховані до місцевих бюджетів в повному обсязі.

На свій запит Міністерство охорони здоров’я щотижнево отримує офіційну інформацію від органів місцевого самоврядування про ситуацію з виплати заробітної плати.

Станом на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров`я, що фінансуються з місцевих бюджетів, становить 2865,4 тис. грн. у Черкаській області, у тому числі у містах Сміла та Умань.

З інших областей України, Криму, міст Київ та Севастополь довідка про наявність заборгованості до МОЗ не надходила.