Служби охорони здоров`я в секторі Газу - на межі краху

Служби охорони здоров`я у секторі Газу украй виснажені та ослаблені, і, якщо не будуть прийняті негайні заходи по їхній підтримці і захисту, їм загрожує повний крах. ВООЗ закликала до негайного поліпшення ситуації з тим, щоб забезпечити доступ до гуманітарних медико-санітарних послуг для місцевого населення.

За повідомленнями, на сьогоднішній день втрати палестинської сторони перевищують 850 осіб, а ізраїльської - 13. Серед убитих - 21 медичний працівник. Ще 30 медичних працівників поранено, а 11 машин швидкої допомоги постраждали в результаті насильства і військових дій в секторі Газу — про це повідомило Міністерство охорони здоров`я Палестини.

Життєво необхідні матеріали медичного призначення не можуть бути доставлені тим, хто їх потребує. Життєво важливі матеріали, терміново необхідні для надання допомоги пораненим і підтримки служб охорони здоров`я, продовжують накопичуватися на кордоні сектора Газу. Це пов`язано з недостатньою кількістю вантажівок і перешкодами в розподілі усередині сектора Газу через відсутність безпеки і інфраструктури.

Доступ до допомоги перебуває під загрозою. Інтенсивні повітряні бомбардування і наземні військові дії (при розділенні сектора Газу на окремі оточені ділянки з обмеженим рухом) значно утрудняють пересування пацієнтів, доставку послуг невідкладної медичної допомоги, направлення до фахівців і переміщення медичного персоналу, який грає вирішальну роль в ефективному функціонуванні і доставці таких послуг. Медична евакуація деяких важко поранених людей за межі сектора Газу ускладнюється не тільки через відсутність безпеки, але також й через закриті кордони і обмеження у пересуванні.

Лікарні переповнені. У них не вистачає місця у відділеннях невідкладної госпіталізації або інтенсивної терапії, а операційні не справляються з потоком людей з пораненнями. В даний час додаються зусилля по перетворенню інших лікарняних місць в місця для пацієнтів травматології/інтенсивної терапії, але й ці можливості практично вичерпані. Є повідомлення про поранених, що лежать на підлозі в медичних установах.

Працівники охорони здоров`я перебувають у стані крайньої втоми. З початку повітряних бомбардувань 27 грудня бригади служб невідкладної медичної допомоги і травматології працюють цілодобово. Вони фізично виснажені, і для подальшого надання життєво важливих послуг людям з критичними пораненнями, їх необхідно терміново замінити.

Постійну небезпеку представляють перебої в подачі електроенергії. Всі лікарні працюють за допомогою генераторів, деякі з яких діють цілодобово із-за припинення енергопостачання. Запаси палива закінчуються. Припинення енергопостачання матиме катастрофічний вплив на інфекційний контроль, переливання крові, стерилізацію інструментів і основні заходи гігієни і санітарії в лікарнях, операційних і відділеннях інтенсивної терапії. Можна також чекати зростання числа випадків внутрішньолікарняних інфекцій, що представляють загрозу для життя (таких як гангрена, сепсис, правець тощо), і ускладнень (таких як шок).

ВООЗ разом з Міністерством охорони здоров`я створили базу надзвичайних операцій в Рамалі для сприяння координації заходів сектора охорони здоров`я; вимоги забезпечення безперешкодного доступу в Рафах; відстеження матеріалів медичного призначення і гуманітарної допомоги; планування повернення в сектор Газу після припинення вогню.

Крім надання комплектів матеріалів для надання хірургічної допомоги, розрахованих на 5000 осіб, комплектів медичних засобів для надання екстреної допомоги в кількості, достатньої для 90 000 людей протягом трьох місяців, ВООЗ координує надходження матеріалів медичного призначення в сектор Газу. Організація також працює з установами системи ООН і організаціями Червоного Хреста над розширенням оперативних можливостей на кордоні Рафаха з метою забезпечення медичної евакуації пацієнтів в критичному стані і відстежування матеріалів, що надаються, для надання медичної допомоги.

З оперативних баз в секторі Газу, Рамалі і Єрусалимі ВООЗ підсилює заходи по розслідуванню і контролю спалахів хвороб, що передаються через харчові продукти і воду. Вона закликає до вирішення проблем, пов`язаних з гігієною навколишнього середовища, включаючи санітарію і гігієну, серед переміщених людей. Бригади ВООЗ допомагають у наданні допомоги людям, що одержали травми і поранення, і налагоджують координаційний механізм для забезпечення спільної оцінки медико-санітарних потреб в секторі Газу.

За даними Близькосхідного агентства Організації Об`єднаних Націй для допомоги палестинським біженцям і організації робіт, нараховується понад 13 000 переміщених осіб. Служби підтримки для надання медичної допомоги і надання безпечної води, продовольства і основних засобів санітарії і гігієни для переміщених осіб або відсутні, або мають украй обмежені ресурси. Можна чекати, що, якщо військові дії не будуть припинені, число переміщених осіб зросте.

В даний час як для переміщених осіб, так і для загального населення існує серйозна небезпека виникнення спалахів інфекційних хвороб, таких як гострі респіраторні інфекції, кір і гостра водяниста діарея. Всі ці інфекції мають потенціал високої смертності серед дітей. Можна чекати зростання смертності серед вагітних і новонароджених, а також зростання кількості пацієнтів з хронічними хворобами і людей у важкому психосоціальному стані, які не отримають належної допомоги.

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