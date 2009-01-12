У Херсоні посадовці медустанови привласнили понад 135 тис. грн.

СБУ в Херсонській області викрито протиправну діяльність посадових осіб однієї з медичних установ області, які привласнили понад 135 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групи УСБУ в області, за результатами перевірки фінансово-господарської документації виявлено, що протягом декількох років головний бухгалтер медичної установи у змові зі своєю підлеглою підробляли відомості зарплати та платіжні доручення, а саме: зменшували розмір авансу і зарплати, нараховували кошти на звільнених працівників.

Підроблені документи вони надавали в одну з місцевих банківських установ для проведення зарахування коштів на пластикові картки працівників медустанови. Використовуючи пластикові картки звільнених працівників, ці посадові особи привласнили на свою користь понад 135 тис. грн.

Слідчим відділом управління СБУ у Херсонській області відносно зловмисників порушено кримінальну справу за ст.ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч. 2 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення) Кримінального кодексу України.

8 січня Комсомольський районний суд Херсона засудив вказаних осіб і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки умовно кожній, та солідарне стягнення коштів у розмірі 135 625,32 грн. на користь медичної установи.