На лікуванні у закладах Міноборони перебувають 112 бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

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Нині на лікуванні та контролю в закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають 112 військовослужбовців ЗСУ, якіотримали поранення під час АТО, 15 військових проходять лікування за кордоном, зокрема по 4 - у Німеччині та Угорщині, по 2 - в США та Італії, один - у Латвії.

69 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах ЗСУ.

Всього за минулий рік реабілітацію у військових медичних закладах пройшли близько 1,2 тис. військових, цього року – вже 37 учасників АТО.