Гройсман пообіцяв, що з 1 квітня хворі на гіпертонію отримуватимуть ліки безкоштовно

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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"Пріоритет і мета реформи полягають в наступному - українські громадяни повинні жити на 7 років довше, ніж вони живуть сьогодні", - зазначив він.

За словами прем'єра, результатом медичної реформи має бути створення єдиної мережі лікувальних установ, в яких громадяни України будуть отримувати висококваліфіковану медичну допомогу.

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Гройсман повідомив, що з 1 квітня уряд буде компенсувати вартість ліків для хворих на хронічні захворювання, зокрема, на гіпертонічну хворобц. За його словами, ці громадяни будуть отримувати безкоштовні ліки.