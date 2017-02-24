Гройсман пообіцяв, що з 1 квітня хворі на гіпертонію отримуватимуть ліки безкоштовно

12:23, 24 лютого 2017
Країна
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Результатом медичної реформи має бути збільшення тривалості життя жителів України на 7 років.

Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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"Пріоритет і мета реформи полягають в наступному - українські громадяни повинні жити на 7 років довше, ніж вони живуть сьогодні", - зазначив він.

За словами прем'єра, результатом медичної реформи має бути створення єдиної мережі лікувальних установ, в яких громадяни України будуть отримувати висококваліфіковану медичну допомогу.

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Гройсман повідомив, що з 1 квітня уряд буде компенсувати вартість ліків для хворих на хронічні захворювання, зокрема, на гіпертонічну хворобц. За його словами, ці громадяни будуть отримувати безкоштовні ліки.

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Теги: #реформи охорони здоров’я#гіпертонія#реімбурсація