Державні закупівлі ліків розпочнуться у березні-квітні – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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«Ми плануємо в березні-квітні 2017 року розпочати масштабно закуповувати ліки», – зазначив він.

Також прем’єр зазначив, що закупівля ліків завжди була «абсолютно корупційна, відкатна годівниця».

За його словами, претенденти на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я боролися за це крісло не для того, щоби реформувати систему, а «для того, щоб узяти під контроль державні закупівлі».

Гройсман вважає за доцільне передати державні закупівлі ліків визнаним світом міжнародним організаціям, щоби не було жодної людини в нашій країні, яка б могла «якимось чином прихватити собі» мільярди коштів, які витрачаються на закупівлю ліків.