Чого не любить ваша печінка

Печінка споживає приблизно вдесятеро більше кисню, ніж будь-який м`яз з тією ж масою. На день печінка пропускає близько двох тисяч літрів крові і фільтрує її по 350 разів. Печінка – основна система очищення нашого організму. Крім того, вона відповідаєза виробництво жирних кислот, які необхідні для перетравлюння жирів.

Печінка володіє унікальною здатністю – вона може самостійно відновитися після будь-якого запалення, травми, отруєння та іншого перенесеного стресу. Але це абсолютно не означає, що печінка не вимагає уваги і можна повністю покластися на її здатність до самовідновлення.

Отже, чого не любить наша печінка?

Тривалого прийому їжі, що супроводжується постійним сидінням за столом.

Смаженого, гострого, копченого, морозива, а також алкоголю і газованих напоїв.

Деяких лікарських засобів. А тому перш ніж випити пігулки, ознайомтеся з анотацією, а ще краще проконсультуйтеся з лікарем.

Енергетиків. Енергетичні напої, можливо, і виконують свою функцію – приводять в тонус і не дають заснути, але при цьому містять цілий комплекс активних речовин. До них належать вітаміни, мінерали, нейростимулятори тощо. Звичайно, всі вони безпечні і навіть корисні, але окремо. Поєднання всіх цих речовин створює неприпустиме навантаження для печінки.

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