Людський організм може самостійно виробляти аспірин

Організм людини може самостійно виробляти саліцилову кислоту - речовину, що утворюється при розпаді аспірину і відповідає за жарознижуючу і болезаспокійливу дію цих відомих ліків.

Про це пише група британських вчених в статті, яку опубліковано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Автори статті, група вчених із Королівської лікарні округу Дамфріс-енд-Галлоуей під керівництвом Гвендолін Бакстер, раніше виявили присутність саліцилової кислоти в крові людей, які не приймали аспірин. Кількість кислоти виявилася вищою в крові вегетаріанців - її порівняли із концентрацією кислоти у людей, які приймали невеликі дози аспірину.

Це змусило вчених припустити, що джерелом саліцилової кислоти були фрукти та овочі.

У новому експерименті британські вчені проаналізували зміни концентрації саліцилової кислоти у добровольців, які приймали бензойну кислоту - речовину, що міститься у фруктах і овочах, і може перероблятися організмом у саліцилову кислоту.

Таким чином, вчені мали намір з`ясувати, чи з`являється саліцилова кислота в крові тільки через вживання рослинної їжі, або ж людина може виробляти власну саліцилову кислоту, як природні ліки від запалення та інших симптомів хвороб.

Результати, які отримали дослідники, підтвердили, що в організмі людини може вироблятися саліцилова кислота.

За словами вчених, саліцилова кислота проявила себе, зокрема, частково, як ендогенна (вироблена організмом) речовина, що може призвести до переоцінки її ролі у патофізіології людини і тварин. Це, в свою чергу, збільшує ймовірність того, що саліцилова кислота - природні ліки, які відіграють важливу роль у захисті від хвороб як тварин, так і рослин.

Крім того, вчені із США стверджують, що відомі болезаспокійливі препарати, такі як аспірин, можуть бути небезпечними для здоров`я, ніж прийнято вважати.

Зазначимо, сьогодні аспірин є найпопулярнішими ліками в світі. Щорічно німецькі фармацевтичні компанії випускають понад 50 тис. тонн аспірину. Більшість лікарів вважають цей препарат ефективним засобом профілактики серцево-судинних і деяких онкологічних захворювань.

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