Винайдено новий метод захисту зубів від карієсу

Після специфічної обробки зубів, запропонованої професором Ігорем Соколовим і Раві Гаїквадом з Університету Кларксона, бактерії самі "зісковзують" з емалі.

Щоб захистити зуби від шкідливої дії бактерій, учені пропонують проводити ультратонке очищення їх поверхні за допомогою кремнієвих наночасток. Подібна технологія використовувалася в стоматології і раніше, але ніхто не здогадався використовувати для поліровки частинки меншого розміру.

Соколов і Гаїквад трохи змінили використовувану в напівпровідниковій промисловості методику поліровки поверхонь (а саме метод хімічної механічної планарізації). Нова технологія дозволяє безпечно згладжувати на поверхні зубів людини всі нерівності, аж до нанорозмірних.

В результаті бактерії, які потрапляють на зуби протягом дня, ніби зісковзують з них, не маючи можливості хоч якось закріпитися. Як наслідок, такі часті збудники карієсу, як Streptococcus mutans, не встигають зіпсувати здоров`я зубів (змити їх з поверхні можна практично будь-яким напоєм).

Цікаво, що робитимуть тисячі і тисячі дантистів, які мають зараз дуже непогане життя, коли зуби почнуть вже не лікувати, а просто вирощувати наново. Звичайно, дантисти все одно залишаться і наново вирощені зуби сануватимуть, ставитимуть на них пломби, але доходи їх впадуть.

В Україні був розроблений революційний метод вирощування зубів. Автор ідеї - Олександр Баранович, учений-генетик полтавського Центру трансплантації кріоконсервованих ембріональних, клітинних і фетоплацентарних тканин.

Він працює над створенням унікальної методики, за допомогою якої беззубі люди можуть відновити свою щелепу практично без протезування. Для цього на місці випавшого зуба в ясна пацієнта робиться ін`єкція рідини на основі стволових клітин випавших дитячих молочних зубів. Потрапивши в кісткову тканину щелепи, клітки починають розмножуватися, і за 3-4 місяці виростає новий зуб.

По словах ученого, схожі експерименти проводяться і на Заході. Так, англійський лікар Пол Шарп близький до створення генетичного гелю, за допомогою якого новий зуб можна буде строго запрограмувати саме на ті форму і розмір, що були у його випавшого попередника.

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