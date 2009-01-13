Британська фігуристка народила доньку через два дні після смерті

Британські лікарі протягом двох днів штучно підтримували серцебиття померлої від крововиливу в мозок фігуристки Джейн Солімен (Jayne Soliman), щоб дати народитися недоношеній дитині. 9 січня її дочка Айа (Aya) з`явилася на світ шляхом кесарева розтину цілком здоровою.

41-річна Солімен, колишня чемпіонка Великої Британії у довільному катанні, на 25 тижні вагітності після скарг на головний біль знепритомніла у себе вдома. Незабаром вона була доставлена в оксфордську клініку Джона Редкліффа, де в неї було виявлено масивний крововилив в мозок через руйнування великої судини пухлиною. За кілька годин лікарі констатували смерть мозку. Ще за день до цього фігуристка почувалася цілком здоровою і не підозрювала про пухлину.

Щоб врятувати дитину, лікарі штучно підтримували серцебиття померлої протягом двох днів. Впродовж цього часу їй вводили високі дози кортикостероїдів з метою підготувати легені плоду до самостійного дихання. Недоношена дівчинка з`явилася на світ шляхом кесарева розтину і виявилася цілком здоровою. Нині вона перебуває в спеціалізованому відділенні інтенсивної терапії Королівської лікарні Беркшира в Редінгу. За словами фахівців, дитина розвивається нормально.

Медпортал.ру