На Київщині з харчовим отруєнням госпіталізовані 6 немовлят

12 січня на Київщині з Фастівського центру матері та дитини до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні у місті Боярка з попереднім діагнозом «гострий ентероколіт» госпіталізовані 6 дітей грудного віку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07.00 13-го січня стан їхнього здоров’я середнього ступеня важкості.

В осередку захворювання, причина якого встановлюється, фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.