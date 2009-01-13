Симптоми міжреберної невралгії

Деколи ми відчуваємо, як у нас кольнуло, закололо або затиснуло в грудях. Як правило, ми думаємо, що це прояви пов`язані з серцем, адже це абсолютно не обов`язково.

Такі ниючі і нападоподібні болі можуть свідчити про наявність у вас міжреберної невралгії, яка є наслідком ушкодження нервових волокон.

Причому ризик появи подібної невралгії зростає весною. Пов`язано це з тим, що перші сонячні промені притупляють нашу пильність, і ми менше уваги приділяємо власному «утепленню», частіше знаходимося на протягах. А переохолодження приводять до розвитку невралгії.

Але, переохолодження, на жаль, не є єдиною причиною проявів цієї недуги.

Його причиною можуть стати вікові судинні зміни, нервові захворювання, захворювання серцево-судинної системи, прийом деяких медичних препаратів.

В цьому випадку візит до лікаря відкладати не варто, тому як самостійно визначити те місце на тілі, з якого невралгія бере свій початок, практично неможливо, адже нервові закінчення знаходяться всюди.

Також, не варто забувати і про те, що за прояв невралгії можна прийняти і інші захворювання.

Щоб виключити помилку в постановці діагнозу, буде потрібно консультацію невропатолога.

Симптоми, що супроводжують напади невралгії - гострі, «прострілюючі» болі у мієребер’ї, які посилюються при вдиху.

При цьому можуть з`являтися болі не тільки у області серця, але і у області спини, поясниці, під лопаткою.

Захворювання може замаскуватися під ниркові кольки, легеневі захворювання, серцеві патології.

Спробуйте натиснути на міжреберні проміжки, якщо біль з`являється в поверхневих шарах, то, швидше за все справа тут все ж таки в невралгії.

Проте, не варто ставити діагноз самостійно.

Хоча надати собі допомогу при нападі невралгії ви, звичайно, можете.

- На хворе місце поставте гірчичник або ж накладіть гарячий компрес, після цього, в хворе місце слід втерти індометацинову мазь.

- Зваріть круто куряче яйце, розріжте його на дві половини, обидві прикладіть до хворого місця. Закріпіть половинки пов`язкою і тримайте до тих пір, поки яйце не вистигне.

При захворюваннях нервової системи рекомендується масаж у ділянці грудної клітки і спини.

Більшого ефекту від масажу можна досягти, якщо проводити його в парній.

На хворе місце слід нанести мед і почати масажувати його уривчастими рухами, максимально відтягуючи шкіру від кісток.

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