У Єгипті маленька дівчинка заразилася на пташиний грип

У Єгипті зафіксовано 52-й випадок зараження людини на пташиний грип. Як повідомило у понеділок міністерство охорони здоров`я, наявність небезпечного вірусу H5N1 була підтверджена у маленької єгиптянки віком 1 рік і дев`ять місяців із села Кердаса, розташованого в передмісті Каїра недалеко.

Перші ознаки захворювання були виявлені у неї в минулу п`ятницю, наступного дня дитину доставили в одну з каїрських лікарень. Стан маленької пацієнтки оцінюється лікарями як стабільний. Відомо, що вона контактувала з свійською птицею.

15 грудня від пташиного грипу померла 16-річна єгиптянка з провінції на південь від столиці, ставши 23-ою жертвою смертельної хвороби з початку її розповсюдження в Єгипті хвороби в лютому 2006 року.

Основними жертвами пташиного грипу стали молоді жінки у віці від 16 до 30 років. У всіх випадках люди заражалися від свійської птиці. Серед загиблих - двоє чоловіків. Діти, як правило, одужують. За весь час померла тільки одна дівчинка 10 років.

Як відзначають фахівці, високий рівень захворюваності в Єгипті - країна займає третє місце після Індонезії і В`єтнаму за кількістю хворих - пояснюється його географічним розташуванням. Саме через Країну пірамід пролягають основні маршрути міграції диких птахів, які нерідко виступають переносниками інфекції.

ami-tass.ru