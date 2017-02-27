Супрун позапланово відвідала Кременчук для перевірки надання медичної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для нечисленних журналістів, які дізналися про візит глави МОЗ від її помічників, а не через прес-службу мерії Кременчука, Супрун заявила, що вона їхала із Запоріжжя і вирішила позапланово відвідати Кременчук і без свити і чиновників подивитися одну з медустанов.

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Серед зустрічаючих Супрун не було ні мера Кременчука Віталія Малецкого, ні начальника Полтавського обласного управління охорони здоров'я Віктора Лисака, ні інших чиновників високого рангу, як це передбачено у разі приїзду міністрів в регіон.

Для відвідування в. о. міністра вибрала амбулаторію сімейної медицини в кварталі №278, відкриту восени 2016 року і обслуговує близько 5 тис. жителів мікрорайону.

У медамбулаторії Супрун ознайомилася з умовами прийому пацієнтів, оглянула склад медпрепаратів. Ознайомилася міністр і з нововведенням для Кременчука - електронною картою пацієнта.

Після екскурсії міністр зазначила, що таку амбулаторію можна ставити в приклад.