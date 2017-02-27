Супрун позапланово відвідала Кременчук для перевірки надання медичної допомоги
Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун позапланово відвідала Кременчук Полтавської області, де перевірила, як надається допомога пацієнтам амбулаторії сімейної медицини.
Супрун позапланово відвідала Кременчук для перевірки надання медичної допомоги пацієнтам / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для нечисленних журналістів, які дізналися про візит глави МОЗ від її помічників, а не через прес-службу мерії Кременчука, Супрун заявила, що вона їхала із Запоріжжя і вирішила позапланово відвідати Кременчук і без свити і чиновників подивитися одну з медустанов.
Читайте такожСистема української медицини є корумпованою - Супрун
Серед зустрічаючих Супрун не було ні мера Кременчука Віталія Малецкого, ні начальника Полтавського обласного управління охорони здоров'я Віктора Лисака, ні інших чиновників високого рангу, як це передбачено у разі приїзду міністрів в регіон.
Для відвідування в. о. міністра вибрала амбулаторію сімейної медицини в кварталі №278, відкриту восени 2016 року і обслуговує близько 5 тис. жителів мікрорайону.
У медамбулаторії Супрун ознайомилася з умовами прийому пацієнтів, оглянула склад медпрепаратів. Ознайомилася міністр і з нововведенням для Кременчука - електронною картою пацієнта.
Після екскурсії міністр зазначила, що таку амбулаторію можна ставити в приклад.