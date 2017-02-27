До України прибула п'ята місія канадських лікарів для допомоги пораненим бійцям АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції “П’ята медична місія канадських лікарів стартувала у Київському госпіталі”.

Цього разу до місії канадських лікарів, яка перебуватиме в Україні у період з 24 лютого до 5 березня, приєдналися американські медики.

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Мета місії полягає у наданні консультативної допомоги українських медичним фахівцям з питань реконструктивної хірургії та лікування українських військовослужбовців, які зазначали поранень під час антитерористичної операції. До складу місії входять 26 іноземних медичних працівників. Це лікарі-хірурги, реабілітологи та медичні сестри.

"Ми, канадці, приїхали усі як волонтери... Ми дуже раді, що цього разу приєдналися до нас представники американської військової медичної служби. Шестеро осіб приєдналося до нас. Ми маємо велику команду цього разу", - сказала директор гуманітарних ініціатив з Канадсько-української фундації Христина Валер.

Своєю чергою капітан медичної служби Збройних сил США Андрій Сідоренко повідомив, що приїхав до України з Німеччини і представляє медичне командування американських військ у Європі.

"Одна із головних цілей - це вивчити досвід канадців, вони вже беруть участь у цих місіях близько п'яти років. Також спробувати доповнити нашими спеціалістами, якщо в цьому є потреба, і також визначитися, як ми можемо допомогти, і вивчити досвід наших українських колег", - заявив Сідоренко.

За його словами, американська делегація в складі канадської місії хоче визначити, як вона може допомогти в сфері реабілітації постраждалих у конфлікті на Донбасі.

Керівник програми черепних травм Наукового центру здоров’я у Саннібрук, професор пластичної хірургії Університету Торонто Олег Антонишин сказав, що попередні чотири медичні місії до України були дуже вдалі. "З цілої Канади ми збираємо спеціалістів, які зацікавлені цілком добровільно приїжджати в Україну", - сказав Антонишин.

Канадські спеціалісти надають консультації та виконують операції разом з українськими лікарями. Він додав, що в місію входять нейрохірурги, травматологи, які спеціалізуються в реконструкції рук, і черепно-лицьові хірурги.

"До цього часу ми вже бачили більш ніж 300 пацієнтів під час консультацій. Прооперували в ході попередніх чотирьох місій 127 пацієнтів", - додав Антонишин.

Також він зазначив, що за останні два дні місія вже оглянула більше 80 пацієнтів і найближчі операції плануються впродовж цього тижня. Він сказав, що операції стосуватимуться реконструкції черепа, обличчя, і рук.

Своєю чергою начальник лікувально-профілактичного відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Олексій Барбазюк сказав, що приїзд канадської місії є знаком дружньої підтримки і солідарності з українським народом та його Збройними силами.

"Україна переживає складні часи. Виклики і загрози, які постали перед нами, є також небезпечними і для усього демократичного світу. Проте ми постійно відчуваємо підтримку провідних країн світу, в тому числі й Канади", - сказав Барбазюк.

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"Останнім часом наша співпраця активізувалася, зокрема і в галузі медичного забезпечення військ. Вже вп'яте в Україну прибули представники організації Канадсько-Української фундації, які мають на меті проведення місії у період з 24 лютого по 5 березня 2017 року на базі Національного військово-клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь", - додав він.

Під час перебування місії в Україні планується проведення спеціалізованих навчально-практичних майстер-класів з реконструктивної хірургії за участю українських лікарів, медичних сестер та інших фахівців, які працюють в сфері охорони здоров'ї. "Все необхідне медичне обладнання, що буде забезпечено канадськими лікарями, по завершенню місії залишиться у військовому госпіталі", - зауважив Барбазюк.