В Україні відкриють 8 ДНК-лабораторій

Ефективність застосування в експертній практиці ДНК-технології зумовила ухвалення рішення про їх поступове впровадження на місцевому рівні. В найближчому майбутньому при ДУ МВС України в Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях, УМВС України у Вінницькій і Миколаївській областях буде створена ДНК-лабораторія.

Як повідомили в Департаменті по зв`язках з громадськістю і міжнародній діяльності МВС України, на даний момент лабораторії ДНК-аналізу функціонують у Державному центрі і регіональних підрозділах у Києві.

Метод ідентифікації особи, заснований на аналізі ДНК , - геномна дактилоскопія - прийшов в світову криміналістику в 1985 році. Цей метод дозволяє ідентифікувати особу по біологічних слідах людини, що особливо важливе в розслідуванні тяжких злочинів проти особи.

Сукупність ідентифікаційних генетичних ознак особи має стійкий і незмінний характер впродовж всього життя людини і передається спадково. Це характерно для всього організму людини, його окремим органам, їх елементам. Генетичні ознаки містяться у всіх біологічних слідах. Принцип молекулярно-генетичної ідентифікації грунтується на виділенні і очищенні ДНК з досліджуваних біологічних слідів і наступному вивченні певних ділянок молекули. ДНК-профіль може бути одержаний з будь-якого біологічного матеріалу (кров, сперма, слина, волосся, лупа, тканини людини), що містить клітини з ядрами.

У 1999 році вперше в Україні, в лабораторії молекулярно-генетичної ідентифікації почав використовуватися автоматичний аналізатор ДНК з сучасним набором праймерів для ідентифікації особи, який дозволив одержувати дані, близькі до повної ідентифікації об`єктів, - з достовірністю 1 на 10 мільярдів осіб.

Якість досліджень, проведених ДНК-лабораторією, підтверджена міжнародними сертифікатами Європейської асоціації судових генетиків. Щорічно методом ДНК-аналізу досліджується більше трьох тисяч зразків і біологічних слідів, в 2008 році виконано 530 експертиз.

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