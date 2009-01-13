Донетчина: школярі відмовляються від проб Манту

У Слов`янську стурбовані зростанням захворюваності на туберкульоз. Минулого року медики діагностували півсотні нових фактів недуги, на обліку у фтизіатрів вже більше вісімдесяти осередків заразливої форми, де живуть півтори сотні мешканців містечка, зокрема 18 дітей.

За словами, завідувачки епідемічним відділом міжрайСЕС Людмили Маслової, всього в місті живуть вже 246 носіїв туберкульозу. Проте справжнім шоком для медиків є шквал захворюваності дітей - він у шість разів перевищує обласний рівень.

За словами Маслової, в школах спостерігається масова відмова від реакції Манту. Адже до 14-річного віку діагностика на туберкульоз обов`язкова: у разі необгрунтованої відмови дитина повинна бути ізольована від колективу.

- Ситуація ускладнена і перебоями в постачаннях вакцини для планового профілактичного щеплення, - пояснила Маслова. - На сьогодні без неї залишаються 20 відсотків новонароджених.

donbass.ua