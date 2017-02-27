У МОЗ заявляють, що розроблено розпорядження щодо формування округів у 12 областях

Як повідомили УНІАН у МОЗ, розроблено проекти розпоряджень щодо формування округів у 12 областях. Проекти ще 2 областей проходять узгодження зацікавлених сторін.

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У відомстві зазначили, що минулого року уряд затвердив низку нормативно-правових актів із реформування системи охорони здоров’я, що дало можливість розпочати запровадження змін у медичній галузі.

Концепція реформи фінансування започатковує поступовий (до 2020 року) перехід на нову модель фінансування галузі (національного солідарного медичного страхування), що охоплюватиме усе населення і є ключовим документом, який дає старт медичній реформі.

Практична реформа охорони здоров’я розпочинається у 2017-му з первинної ланки системи охорони здоров’я. Об’єднані територіальні громади, які вже мають суттєвий фінансовий ресурс, отримали можливість гнучкого вибору форми організації надання первинної медичної допомоги населенню та можуть самостійно формувати мережу первинної допомоги, що надаватиме якісні послуги.

Серед змін у 2017 році варто відзначити посилення автономізації закладів охорони здоров’я шляхом самостійного формування штатного розпису та фінансового планування, що переводить медичні заклади на «глобальний бюджет». Відтепер керівники закладів можуть оперативно здійснювати перерозподіл коштів між статтями, ухвалювати гнучкіші та якісніші управлінські рішення.

На даний час розроблені та доопрацьовуються проекти таких нормативних актів щодо порядку надання первинної медичної допомоги, декларації між лікарем і пацієнтом, договору між Національною службою здоров’я та надавачем медичних послуг, змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Згадані проекти документів були опрацьовані під час наради фахівців системи охорони здоров’я з усіх регіонів на тему «Реформа системи охорони здоров’я в 2017 році: первинна медична допомога, комунікація для населення та медичної спільноти», що відбулась 8–9 лютого 2017 р. Наразі до документів вносять правки та пропозиції, після чого їх подадуть на розгляд та затвердження.

У МОЗ поінформували, що передано на погодження проекти розпоряджень щодо формування округів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Херсонській областях, а також у місті Києві.

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Зазначені проекти актів розмістили на офіційному веб-сайті МОЗ. Вони опрацьовані, погоджені центральними органами виконавчої влади (Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мінрегіоном) та готуються для подання на проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України. Асоціації місцевого самоврядування погодили проекти актів без зауважень.

На даний час проходять узгодження зацікавлених сторін проекти актів щодо створення госпітальних округів у Тернопільській та Луганській областях.