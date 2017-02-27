У Дніпрі президент нагородив медиків лікарні ім.Мечникова і військових медиків

Про це повідомила прес-служба глави держави.

«Ваша героїчна цілодобова праця з порятунку життів воїнів відома всій Україні. Я особисто чув на фронті слова подяки лікарям. Такої атмосфери турботи та відповідальності, яку створюєте ви, щоб врятувати українських героїв, я ніде не бачив», - подякував лікарям Порошенко.

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Так, за значний особистий внесок у надання кваліфікованої медичної допомоги учасникам антитерористичної операції, високу професійну майстерність медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого лейтенанта медичної служби Юрія Ухача, який неодноразово здійснював виліт на гелікоптері до населених пунктів, де проводяться бойові дії, проводив евакуацію поранених із зони обстрілів.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено лікаря-лаборанта 385 військового госпіталю Юлію Сизоненко, що з перших днів проведення АТО надає медичну допомогу військовослужбовцям. Зокрема, вона надала допомогу понад 3 тис. військовослужбовців, які перебували на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в Дніпропетровському військовому госпіталі.

Почесне звання «Заслужений лікар України» також присвоєно завідувачеві відділення Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Світлані Мороз та заступникові головного лікаря Ніні Рубан.