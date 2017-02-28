На лікуванні у медзакладах перебувають 110 бійців, поранених в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

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За її словами, на лікуванні у Німеччині перебуває четверо поранених військових, ще двоє - в Італії, по одному - в Латвії та США і 60 проходять реабілітацію в санаторно-лікувальних закладах на території України.

Також Гаврилюк повідомила, що цього року кошторисом Міністерства оборони на медичне забезпечення передбачено 327 млн грн, що на 85 млн більше минулорічних показників. З цієї суми 90,5 млн грн передбачено на закупівлю медичного обладнання.

Крім того, Гаврилюк повідомила, з початку проведення АТО сума грошових компенсацій за отримані поранення була виплачена в обсязі 915,7 млн грн, а компенсації за загибель військових їхні сім'ї отримали на загальну суму понад 1,4 млрд грн.