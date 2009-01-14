Полікістоз яєчників

Безумовно, все ж таки важливіше не лікування, а профілактика. Слід дуже уважно ставитися до власного здоров`я, щоб хворобу не заганяти в хронічну форму.

З цієї причини рекомендується не рідше за один раз на рік проходити профілактичний медичний огляд. А жінкам робити це просто необхідно, оскільки їх організм сприйнятливіший до хвороб.

Не варто забувати про медицину народну, яка зуміла накопичити багатовіковий досвід в боротьбі з різними недугами. У цій статті ми поговоримо про народний засіб, що допоможе при лікуванні полікістоза яєчників.

Для приготування цього засобу вам знадобиться узяти сто грамів смоли сосни, двадцять п`ять грамів бджолиного воску, який потрібно заздалегідь розтопити на водяній бані і додати до цих компонентів дві столові ложки олії.

У не гарячому вигляді одержану суміш слід нанести тонким шаром на щільну бавовняну або льняну тканину і прикласти такий компрес липкою стороною на ділянку яєчників. Поверх компресу накладіть підтримуючу пов`язку, адже вам треба носити його протягом двох-трьох днів, не знімаючи, поки він не стане відставати від тіла. В цьому випадку компрес слід замінити на новий.

В цілому вам буде потрібно проведення десяти подібних сеансів, після чого повинна послідувати тижнева перерва. Потім лікування можна відновити.

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